البث الحي
منوعات

مسلمو كولونيا يدينون الاعتداءات الجنسية

7/1/2016

دان المجتمع الإسلامي الكبير في  مدينة كولونيا الألمانية ، وكثير منهم من أصل تركي عاشوا في المدينة لعقود، سلسلة من الاعتداءات الجنسية وقعت خلال احتفالات السنة الجديدة في المدينة، ودعا الشرطة لمنع المزيد من هذه الاعتداءات .

إلا أن بعض أفراد المجتمع العربي في كولونيا أعربوا عن قلقهم من أن أصابع الاتهام حاليا تشير إلى المسلمين بشكل عام، والمهاجرين من شمال أفريقيا على وجه الخصوص،  وطالبوا بالعدالة والاعتدال في توجيه الاتهامات، مشيرين إلى أن غالبية المسلمين تلتزم بالقوانين ، فيما كانت و لا تزال الحقائق الكاملة لما حدث في ليلة الاحتفال غير واضحة.

وفي الوقت نفسه، قال وزير العدل في ألمانيا إنه على  بلاده أن تقوم بترحيل طالبي اللجوء لو تبين أنهم شاركوا في الاعتداءات الجنسية في احتفالات السنة الجديدة ، وأشار إلى أن الشرطة وشهود عيان أفادوا بأن  مرتكبي الأحداث من  "الأصل العربي أو شمال أفريقيا،" لكن هناك المعلومات المؤكدة لاتزال قليلة حول ماهية مرتكبي الاعتداءات.

وحذر مسؤولون أنه من المهم عدم إثارة الشكوك حول اللاجئين بشكل عام ، وأنه قد يستغل الحادث من قبل بعض المعارضين لترحيب ألمانيا تجاه الفارين من الصراع بعد تسجيل أكثر من  مليون طلب لجوء في العام الماضي.

وقالت الشرطة إنها تلقت 121 شكوى جنائية تزعم الاعتداء الجنسي والسرقة خلال احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة.

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

مصر: حبس رجل الأعمال البارز صفوان ثابت بتهمة "تمويل الإرهاب"

صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية (مواقع التواصل الإجتماعي)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)