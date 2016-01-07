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محافظ السويس: لو اليهود ضربونا بصواريخ هواء مصر هيردها

6/1/2016

تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي  مقطعا مصورا للواء حلمى الهياتمى محافظ السويس الجديد، قال فيه إن مصر تتميز بأفضل موقع على مستوى العالم، حيث يحيط بها البحر المتوسط والبحر الأحمر "الرياح التي تهب على مصر شمالية غربية يعنى لو حد من اليهود ضرب حاجة علينا هترد عليه تاني".

 وأضاف أن "الجليد الذي يسيل الآن أدخل في قلوب البلاد الواقعة على المحيط الرعب، وقال الناس اللى ساكنين هناك قلقانين لكن البحر حنين علينا، وأن المحيط لما يهيج خطر على الأمم". وأشار إلى أن "الرياح التي تهب على مصر شمالية غربية يعنى لو حد من اليهود ضرب حاجة علينا هترد عليه تاني".

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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