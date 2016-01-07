مجلس الأمن يتوعد بتشديد العقوبات على بيونغ يانغ

مجلس الأمن " أرشيف"

ندد مجلس الامن الدولي "بشدة" الاربعاء بالتجربة النووية الجديدة لكوريا الشمالية، معلنا انه سيعد "اجراءات اضافية" بحق بيونغ يانغ.

وفي بيان صدر بالإجماع، اعلنت الدول الـ15 الاعضاء في المجلس وبينها الصين حليفة بيونغ يانغ أنها قررت "البدء فورا بالعمل على هذه الإجراءات" التي سيتضمنها "قرار جديد لمجلس الامن".

ولم يحدد البيان طبيعة هذه "الاجراءات الاضافية" ولم يشر علنا الى عقوبات.

لكن دبلوماسيين دوليين أوضحوا أن المجلس يعتزم تشديد العقوبات الدولية التي فرضت على بيونغ يانغ منذ تجاربها النووية الثلاث الاولى.

وأحد الاحتمالات هو إضافة أسماء الى قائمة الأفراد والشركات التي فرضت عليها عقوبات لصلتها بالبرنامج النووي الكوري الشمالي.

وهذه القائمة التي تحدثها لجنة عقوبات تتضمن حتى الان أسماء عشرين كيانا و12 فردا.

وفي بيانها الذي تلاه سفير الأوروغواي ايلبيو روسيلي الذي تراس مجلس الامن مطلع شهر ينايرالحالي، اكدت الدول الاعضاء أن التجربة الكورية الشمالية الرابعة تشكل "انتهاكا صارخا للقرارات" السابقة للامم المتحدة وتظهر "خطورة هذا الانتهاك".

وتحظر القرارات الأممية على كوريا الشمالية القيام بأي نشاط نووي أو بالستي.

وذكرت الدول "أنها أعربت في الماضي عن عزمها على اتخاذ إجراءات إضافية ذات دلالة في حال اجرت (كوريا الشمالية) تجربة نووية جديدة".

وأعلنت كوريا الشمالية الأربعاء أنها قامت بتجربة جديدة ناجحة استخدمت فيها قنبلة هيدروجينية.