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لم يعجبها طعم البيتزا فاتصلت بالشرطة

7/1/2016
 

اتصلت سيدة ألمانية تقطن في مدينة أوبرهاوزن، غرب البلاد، بشرطة المدينة لأن طعم البيتزا التي طلبتها لم يرق لها.. واستخدمت المرأة رقم 110 المخصص للاستغاثة بالشرطة،

وقالت الشرطة، أمس الأربعاء، إن المرأة زعمت خلال استغاثتها أنها حبيسة في شقتها ولا تستطيع تخليص نفسها.

وعند وصول الشرطة للشقة، تبين عدم وجود موقف طارئ يستدعي قدوم الشرطة أساسا، "فلم ترد المرأة من وراء اتصالها سوى الشكوى من البيتزا التي لم تكن حسب مزاجها"، حسبما أوضحت المرأة لرجال الشرطة الذين لم يرق لهم هذا المزاح وحرروا ضدها محضراً يتهمونها فيه بإساءة استخدام هاتف الطوارئ.

غير أن المرأة ظلت على موقفها، وأكدت لرجال الشرطة أنها ستلجأ مستقبلاً أيضاً لاستخدام الرقم المخصص للاستغاثة بالشرطة إذا تعرضت مرة أخرى لمواقف مشابهة.

 

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