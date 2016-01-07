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كيري: مخزونات إيران من اليورانيوم فى روسيا

7/1/2016

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن إيـران شـحـنـت مـعـظـم مخزونهـا مـن  اليورانيوم المخصب خارج أراضيها إلى روسيا لمعالجتها، مشيرا إلى أن المحادثات  مـع إيران لـم تكـن بشأن الاتفاق النووي فقط وإنما شملت العلاقة مع المملكة  العربية السعودية .

وأضاف كيري خلال مؤتمر صحفي عقد الخميس بواشنطن أن السنة الماضية شهدت تحقيق انتصارات ضد تنظيم الدولة خاصة في العراق التـي استعادت الرمادي بعد معارك ضارية مع التنظيم، لافتا إلى أن العام المنصرم شهد إعادة فتح سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في هافانا كما شهد جهوداً مضنية مـن أجـل إنهاء الأزمـة السوريـة

وأوضح كيري في رد على سؤال حول سوريا ، أن  دعـم العمليـة السلميـة فـي سوريـا  أساس يتفق الجميع عليه من أجل وضع حد للأزمة، مشيرا إلى أهمية التركيز على وضع حد للتصعيد في سوريا لمواجهة الإرهاب .وأضاف كيري أن 168دولة اجتمعت في باريس وتوصلت  لاتـفـاقـيـة بـشـأن الـحـفاظ علـى مناخ الكوكـب.

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