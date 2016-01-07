فيديو – هنية: حماس ستفاجيء العالم

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن قوة حركة حماس ستفاجئ العالم ليس من أجل غزة فقط ، بل من أجل تحريـر القدس والأقصـى وكـل فلسطيـن".

وأضاف هنية أن الحركة تبنـي القوة وتشيـد البنيان فوق الأرض وتحت الأرض و"خلف خطوط العدو بحراً وبراً وجواً" لحماية القدس والمسجد الأقصى، مشيرا إلى أن حركته ســتــظـــل وفــيـــة لــغــزة والــضــفــة وكـــل فــلــســطــيـــن.

وأضاف هنية في كلمته خلال إحياء الذكرى الـ 20 لاستشهاد المهندس يحيى عياش؛ الذي استشهد بتاريخ (5-1- 1996) " أن "غزة ذخر استراتيجي للضفة ومقاومتها سيف في يدها و"قسّامها" سيذهل العالم في أي مواجهة قادمـة"، لافتا إلى أن انتفاضة القدس لن تتراجع مطلقا ولن يفلح أي كائن في إجهاضها مهما كان على حد قوله .

وأشار نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى أن الحركة والفلسطينيين دفعوا أثمانا باهظة من الأرواح الطاهرة والمنازل من أجل صناعة جيش قوي للوقوف في وجه العدو الغاصب للقدس والمسجد الأقصى .