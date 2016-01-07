فيديو: متطوعون يعيدون الحياة لحديقة حيوان "رئاسية" بأوكرانيا

بعد هرب العاملين المعينين في حديقة للحيوان بمنزل الرئيس الأوكراني المخلوع يانوكوفيتش قبل نحو عامين ، يجاهد عدد من المتطوعين للحفاظ على حياة حيوانات الحديقة عبر توفير الرعاية والغذاء لهذه الحيوانات .

ومع حلول احتفالات عيد الميلاد ، و إحياء لروح المناسبة يقول المتطوعون إنهم يقاومون لتأمين الغذاء والدواء للحيوانات بعد أن هرب الموظفين الأصليين ، بعد الإطاحة بيانوكوفيتش وفراره إلى روسيا.

فر معظم الموظفين في حديقة الحيوان وغادروا موقع العمل، وتركوا الحيوانات للمجهول، لكن عددا قليل من المتطوعين قرروا البقاء لرعاية هذه المخلوقات الضعيفة وحمايتها من الأخطار .

سيرجي غريغورييف، أمين سابق لحديقة حيوان كييف، عندما علم بفرار الرئيس المخلوع وما تجابهه الحيوانات من أخطار قرر تكريس وقته بالكامل لهذه الحيوانات وحضر إلى الحديقة ، إلا أن شدة البرد وقلة الموارد المالية دفعته مؤخرا لطلب الحصول على التبرعات من أشجار عيد الميلاد والمساعدات التطوعية.

وكانت استجابة الناس كما يقول غريغورييف هائلة ، فلم يكن أحد يتوقع له أن يتحول إلى مشروع اجتماعي كامل ، وكانت استجابة الناس كبيرة جدا وكان هناك أكثر من 9 آلاف سهم (في الفيسبوك) خلال الأيام الثلاثة الأولى وحدها من الإعلان . ويقول غريغورييف إنه فقد صوته خلال اليوم الأول بسبب الإجابة على جميع المكالمات الهاتفية التي وردته للاستفسار عن كيفية تقديم المساعدة – وفقا لغريغورييف.

حارس الحديقة يقول:" أكثر من ست سيارات مليئة عن آخرها بالأشجار وصلت إلى حديقة الحيوان خلال الأيام الثلاثة الأولى، مع متطوعين يساعدون بسعادة في نقل وتغذية الحيوانات".

عودة الحديقة للعمل بهذا الشكل غير المتوقع دفع بعض الموظفين الفارين للعودة من جديد إلى العمل بحديقة الحيوان التي عادت بالكامل تقريبا للعمل من قبل المتطوعين.