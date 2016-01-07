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عبداللهيان: سنحتج لدى مجلس الأمن على قصف سفارتنا باليمن

7/1/2016
  عبداللهيان نائب  وزير الخارجية الإيراني

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الخميس أن طهران ستبلغ مجلس الأمن الدولي بقصف الطيران السعودي سفارتها في اليمن بحسب ما زعمته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وقال عبداللهيان "خلال هجوم جوي شنته السعودية على صنعاء، سقط صاروخ قرب سفارتنا وللأسف أصيب أحد حراسنا بجروح بالغة، سنبلغ مجلس الأمن الدولي بتفاصيل هذا الهجوم خلال ساعات".

 

وأضاف أن السعودية مسؤولة عن أمن دبلوماسيينا وسفارتنا في صنعاء. من جهة أخرى، رفض عبد اللهيان ما أعلنته البحرين التي قطعت بدورها علاقاتها مع إيران في شأن تفكيك خلية إرهابية على صلة بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.

وقال «ليس هناك أي صلة بين هذا السيناريو المفبرك وجمهورية إيران الإسلامية» حسب قوله.

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