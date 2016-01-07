شاهد.. مقتل العشرات بهجوم لتنظيم الدولة في ليبيا

قتل أكثر من 60 شخصا وأصيب العشرات في هجوم بسيارة ملغمة على مركز للتدريب في سلاح خفر السواحل الليبي على الطريق الساحلي بمدينة زليتن شرق العاصمة طرابلس. وقد تبنى تنظيم الدولة الهجوم.

وقال عضو المؤتمر الوطني العام لمدينة زليتن إن الهجوم وقع أثناء تجمع صباحي للمتدربين في المدينة التي تبعد نحو 150 كم شرق العاصمة طرابلس، وقد تبنى تنظيم الدولة هذه العملية في بيان له.

ورغم أن المدينة شهدت ترتيبات أمنية وانتشارا أمنيا مكثفا، لكنه لم يحل دون حدوث تفجير اليوم، وهو بحسب المصادر العسكرية وقع بسيارتين ملغمتين الأولى كانت تحمل حاوية مياه.

ويسيطر تنظيم الدولة على مدينة سرت ويعمل ببطء على توسيع نطاق وجوده في ليبيا، وهاجم مقاتلوه عددا من الحقول النفطية بجنوب ليبيا لكنهم لم يتمكنوا حتى الآن من السيطرة على أي من المنشآت النفطية كما فعلوا في سوريا.