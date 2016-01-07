البث الحي
منوعات

شاهد.. مقتل العشرات بهجوم لتنظيم الدولة في ليبيا

7/1/2016

قتل أكثر من 60 شخصا وأصيب العشرات في هجوم بسيارة ملغمة على مركز للتدريب في سلاح خفر السواحل الليبي على الطريق الساحلي بمدينة زليتن شرق العاصمة طرابلس. وقد تبنى تنظيم الدولة الهجوم.

وقال عضو المؤتمر الوطني العام لمدينة زليتن إن الهجوم وقع أثناء تجمع صباحي للمتدربين في المدينة التي تبعد نحو 150 كم شرق العاصمة طرابلس، وقد تبنى تنظيم الدولة هذه العملية في بيان له.

ورغم أن المدينة شهدت ترتيبات أمنية وانتشارا أمنيا مكثفا، لكنه لم يحل دون حدوث تفجير اليوم، وهو بحسب المصادر العسكرية وقع بسيارتين ملغمتين الأولى كانت تحمل حاوية مياه.

ويسيطر تنظيم الدولة على مدينة سرت ويعمل ببطء على توسيع نطاق وجوده في ليبيا، وهاجم مقاتلوه عددا من الحقول النفطية بجنوب ليبيا لكنهم لم يتمكنوا حتى الآن من السيطرة على أي من المنشآت النفطية كما فعلوا في سوريا.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

مصر: حبس رجل الأعمال البارز صفوان ثابت بتهمة "تمويل الإرهاب"

صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية (مواقع التواصل الإجتماعي)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)