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شاهد.. طفل في "مضايا" يطلب من المصور إطعامه

7/1/2016

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لطفل من مدينة مضايا السورية يطلب باستحياء من المصور طعاما له ولأشقائه لسد رمقهم .

وسأل المصور الطفل: "ماذا لو قلت لك بأني لا أملك الطعام مثلك؟" فسكت الطفل ورد بسؤال برئ مغلف بالدموع "هل ستطول بنا تلك الحالة؟ متى ستنتهي؟ في إشارة لحال ةالجوع التي تعيشها مضايا

وكان قد توفي 31 مدنيا سوريا الشهر الماضي جوعاً في مدينة مضايا بريف دمشق الغربي التي تحاصرها القوات السورية وحزب الله اللبناني منذ سبعة أشهر، مما اضطر أهلها إلى أكل القطط والأعشاب للبقاء على قيد الحياة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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