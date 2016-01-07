شاهد: "راحة بالي" صفحة مصرية للرعاية ودعم الأمهات الجدد

"راحة بالي" صفحة على الإنترنت أطلقتها المصريتان نادية جمال الدين وآية فؤاد ، عندما عرفتا أنهما ستصبحان أمهات لأول مرة ، وشعرتا بعدم توفر الرعاية والدعم الذين تحتاجانهما في تلك الفترة الهامة ، ومن هنا جاءت الفكرة .

فكرة تصميم صفحة "راحة بالي" على الإنترنت لتكون منصة للأمهات الجدد تقدم لهن النصح والإرشاد والدعم وكذلك خصومات على ألعاب وملابس الأطفال ، وليطلقا الصفحة في ديسمبر كانون الأول بهدف دعم جميع الأمهات المصريات لاسيما الجدد منهن اللائي بلا خبرة في رعاية الأطفال.

ومن بين أبواب الصفحة هناك باب "اسأل خبير" الذي يحقق التواصل بين الأمهات وخبراء رعاية الأطفال في المجالات المختلفة ، ولا مانع أيضا من بعض الفوائد المالية فالصفحة تعرض كذلك لمستخدميها بطاقة خصم يحصلن بموجبها على خصومات على أسعار شراء مجموعة من لعب الأطفال في متاجر بمصر.

نادية جمال الدين (25 عاما) المؤسسة الشريكة للصفحة تقول إن صفحة "راحة بالي" توفر منصة دعم أيضا للأمهات الجدد والحوامل من دروس ما قبل الولادة للنساء الحوامل وحتى ورش العمل حول كيفية التعامل مع الإجهاد وإعداد وجبات لأطفالهن ، و أردفت نادية أن الصفحة تحقق تواصلا أيضا بين الأمهات ومراكز لياقة بدنية وخبراء تغذية لتشجيعهن على الحفاظ على صحتهن ولياقتهن.

أما آية فؤاد الشريكة في تأسيس الصفحة فقالت إنه من الضروري جدا للآباء الجدد الحصول على نصائح من خبيرات كثير منهن أمهات ، كما تؤكد أن "راحة بالي" توصل أيضا الأمهات بمعالجين وتقدم منصة على الإنترنت لتبادل الأفكار والإرشادات ، وأشارت إلى أن أخصائية العناية بالمواليد الجدد وتدعى نائلة بهجت تعرض خدماتها ومشورتها عبر صفحة راحة بالي.

وفي غضون أقل من شهر انضم للصفحة نحو خمسة آلاف عضو إضافة إلى 12 ألف معجب آخرين ، كما أسست الشريكتان أيضا حسابا على موقع انستجرام يرفعان عليه موضوعات تتعلق برعاية الأطفال والأمومة.