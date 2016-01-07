شاهد: تغيير الإطار المثقوب "بالريموت كنترول"

الفلسطينيان إبراهيم براغيث وزيد سند طالبان يدرسان الهندسة بالجامعة ، إلا أن انشغالهما بالدراسة لم يحل دون ابتكارهما لجهاز مبتكر للرفع الإليكتروني ، يقولان إنه سيُسهل على الناس تغيير إطار السيارة المثقوب، لاسيما وأنه يستخدم عبر تطبيق على الهاتف المحمول أو الريموت كنترول.

ووفقا للطالبين الفلسطينيين فإن جهاز الرفع الهيدروليكي المبتكر هذا يمكن تركيبه في المركبة والتحكم فيه يتم عن بعد ، حيث يمكن لقائدي المركبات الضغط على زر في السيارة واختيار الإطار المثقوب فتنزل رافعه لأسفل وترفع السيارة من جهته، وفي ذات الوقت يخرج مفك كهربائي ابتكره الطالبان أيضا فيحل براغي (مسامير) الإطار المثقوب.

ووصف إبراهيم براغيث الابتكار بقوله إنه عبارة عن إضافة رافعات هيدروليكية للسيارة عند كل عجل رافعة أو حسب السيارة، و يتم التحكم بهذه الرافعات عن طريق الريموت كنترول أو تطبيق على الهواتف الذكية ، أما المفك الكهربائي فيقوم بفك البراغي (المسامير) المثبتة للعجل في زمن قصير ويعمل على مصدر كهرباء 12 فولت ويمكن أن يكون المصدر ولاعة السجائر بالسيارة.

ويقول براغيت إن العمل في هذا الابتكار بدأ عام 2013 وأحرز المرتبة السادسة في إحدى مسابقات مؤسسة النيزك للتعليم المساند والإبداع العلمي قبل أن يلتقي مع "سند" الذي ساعده في تطوير المفك الكهربائي الذي يعمل بضغط الهواء.

وحول التكلفة قال براغيث إنهما أنفقا نحو ألفي دولار على النظام الذي استغرق إنجازه عامين ، فيما أشار سند إلى أنهما واجها معوقات كثيرة أثناء عملهما في هذا النظام مثل نقص المواد اللازمة والمشكلات المالية.

ويأمل الطالبان في إنشاء شركتهما الخاصة وفي أن يصبح نظامهما الهيدروليكي جزءا من كل السيارات التي تمر بالشوارع.