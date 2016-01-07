شاهد: تخرج سالمة بعد اصطدام سيارتها بشاحنة وحاجز للطريق

تضررت سيارة في مدينة نينغبو بمقاطعة تشجيانغ بشرق الصين بشكل بالغ عندما حاولت سيدة تقودها أن تمر تحت بعض قضبان معدنية طويلة محملة على شاحنة ، ما أدى لتحطم سقف سيارتها بشكل كامل ، إلا أنها لم تتوقف حتى اصطدمت بحاجز للطريق ، إلا أنها رغم الحاث خرجت سالمة .

و سجلت لقطات فيديو للمراقبة العملية برمتها ، وظهرت فيها سيدة تقود مباشرة إلى قضبان معدنية طويلة متدلية محملة على شاحنة، كانت في منتصف الطريق في انتظار فتح بوابة، ما أدى إلى تمزق سقف السيارة الصغيرة ، التي لم تتوقف حتى انها اصطدمت بحاجز للطريق.

ورغم تفجر الوسائد الهوائية ، وكسر الزجاج الأمامي للسيارة سارعت قائدة السيارة بالقفز منها ، لكنها لم تصب بإصابات جسيمة – وفقا للأطباء.

وقالت الشرطة ان سائق الشاحنة انتهك قواعد المرور بحمله حمولة مسموح بها لكنه وقف بها في وسط الطريق دون إعطاء أي علامات للتحذير ، كما أشارت الشرطة إلى أن قائدة السيارة الصغيرة كانت "مهملة" لدرجة أنها فشلت في اتخاذ التدابير الكفيلة بتفادي الاصطدام بالشاحنة.

أ ب