البث الحي
منوعات

شاهد: تخرج سالمة بعد اصطدام سيارتها بشاحنة وحاجز للطريق

7/1/2016

تضررت سيارة  في مدينة نينغبو بمقاطعة تشجيانغ بشرق الصين بشكل بالغ عندما حاولت سيدة تقودها أن تمر تحت بعض قضبان معدنية طويلة محملة على شاحنة ، ما أدى لتحطم سقف سيارتها بشكل كامل ، إلا أنها لم تتوقف حتى اصطدمت بحاجز للطريق ،  إلا أنها رغم الحاث خرجت سالمة .

و سجلت لقطات فيديو للمراقبة العملية برمتها ،  وظهرت فيها  سيدة تقود مباشرة إلى قضبان معدنية طويلة متدلية محملة على شاحنة، كانت في منتصف الطريق في انتظار فتح بوابة، ما أدى إلى تمزق سقف السيارة الصغيرة ، التي لم تتوقف حتى انها اصطدمت بحاجز للطريق.

ورغم تفجر الوسائد الهوائية ، وكسر الزجاج الأمامي للسيارة  سارعت  قائدة  السيارة بالقفز منها ، لكنها لم تصب بإصابات جسيمة – وفقا للأطباء.

وقالت الشرطة ان سائق الشاحنة انتهك قواعد المرور بحمله  حمولة مسموح بها لكنه وقف بها في وسط الطريق دون إعطاء أي علامات للتحذير ، كما أشارت الشرطة إلى أن قائدة السيارة الصغيرة كانت "مهملة"  لدرجة أنها فشلت في اتخاذ التدابير الكفيلة بتفادي الاصطدام بالشاحنة.

أ ب

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

مصر: حبس رجل الأعمال البارز صفوان ثابت بتهمة "تمويل الإرهاب"

صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية (مواقع التواصل الإجتماعي)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)