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شاهد: تخرج سالمة بعد اصطدام سيارتها بشاحنة وحاجز للطريق

7/1/2016

تضررت سيارة  في مدينة نينغبو بمقاطعة تشجيانغ بشرق الصين بشكل بالغ عندما حاولت سيدة تقودها أن تمر تحت بعض قضبان معدنية طويلة محملة على شاحنة ، ما أدى لتحطم سقف سيارتها بشكل كامل ، إلا أنها لم تتوقف حتى اصطدمت بحاجز للطريق ،  إلا أنها رغم الحاث خرجت سالمة .

و سجلت لقطات فيديو للمراقبة العملية برمتها ،  وظهرت فيها  سيدة تقود مباشرة إلى قضبان معدنية طويلة متدلية محملة على شاحنة، كانت في منتصف الطريق في انتظار فتح بوابة، ما أدى إلى تمزق سقف السيارة الصغيرة ، التي لم تتوقف حتى انها اصطدمت بحاجز للطريق.

ورغم تفجر الوسائد الهوائية ، وكسر الزجاج الأمامي للسيارة  سارعت  قائدة  السيارة بالقفز منها ، لكنها لم تصب بإصابات جسيمة – وفقا للأطباء.

وقالت الشرطة ان سائق الشاحنة انتهك قواعد المرور بحمله  حمولة مسموح بها لكنه وقف بها في وسط الطريق دون إعطاء أي علامات للتحذير ، كما أشارت الشرطة إلى أن قائدة السيارة الصغيرة كانت "مهملة"  لدرجة أنها فشلت في اتخاذ التدابير الكفيلة بتفادي الاصطدام بالشاحنة.

 

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