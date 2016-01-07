البث الحي
منوعات

روسيا تنفي طرح تخلي الأسد عن الحكم في 2017

7/1/2016
 ميخائيل بوجدانفو المبعوث الخاص للرئيس الروسي _ أرشيف

نفي ، نائب وزير  الخارجية  المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوجدانوف  الخميس،  أن تكون مسألة رحيل الرئيس السوري بشار  الأسد عن سدة الحكم في  مارس  2017  قد طرحت في إطار اجتماعات أعضاء المجموعة الدولية لدعم  سورية في فيينا.

كانت وثيقة أمريكية مسربة نشرتها وسائل إعلام  قد ذكرت  إن الإدارة  الأمريكية تتوقع رحيل الأسد، في مارس 2017.

وتشير الوثيقة إلى أن مغادرة الأسد سوف يتولها  انتخابات لاختيار برلمان  ورئيس جديدين، في نفس العام .

وقال بوجدانوف في تصريحات صحفية "ربما تكون لهم خططهم وترتيباتهم (الجانب الأمريكي)، لكن  ذلك لم يطرح في فيينا، وطرحه أمر مستبعد.

ويعتبر بوجدانوف أن موقف موسكو المبدئي بشأن التسوية السورية يتمثل في  أن "مسألة مستقبل سورية، بما في ذلك الرئاسة، يقرره الشعب السوري.. وهذا  مقرر في اتفاقات فيينا" .

ومن المقرر أن  تبدأ المعارضة والحكومة السورية، مفاوضات بشأن تحول  سياسي  في 25   يناير الحالي على أن يبدأ  التحول السياسي في فبراير المقبل،  بحسب ما أعلنه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم  المتحدة إلى سورية "ستيفان دي مستورا" .

وخلف الصراع السوري الذي يدخل عامه السادس في مارس المقبل أكثر من  250 ألف قتيل، ونزوح 6ر6 مليون داخلياً، بالإضافة إلى  نزوح  أربعة ملايين  إلى  مناطق مختلفة  من العالم، طبقاً لإحصاءات الأمم المتحدة.

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

مصر: حبس رجل الأعمال البارز صفوان ثابت بتهمة "تمويل الإرهاب"

صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية (مواقع التواصل الإجتماعي)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)