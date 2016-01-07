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اليمن: ممثل مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان غير مرغوب فيه

7/1/2016
  الرئيس اليمني  عبد ربه منصور هادي

اعتبرت وزارة الخارجية اليمنية اليوم الخميس أن ممثل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان شخصا غير مرغوب فيه، وعبرت الحكومة عن أسفها للبيانات غير المنصفة التي صدرت من بعض جهات الأمم المتحدة ومنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان تجاه تردي الأوضاع الإنسانية الكارثية في اليمن واستمرار الانتهاكات التي تقوم بها مليشيا الحوثي وصالح .

وكشف مصدر حكومي رفيع أن وزارة الخارجية اليمنية خاطبت رسمياً مكتب المفوض السامي بجنيف بأن القائم بأعمال المكتب في اليمن افتقد المهنية والحيادية ولم يعد شخصا مرغوباً به.

وقال وزير حقوق الإنسان عزالدين الأصبحي إن الحكومة تأسف لما صدر من بيانات صحفية ومعلومات منقوصة حول الوضع الإنساني في اليمن".

وأضاف "إن عمل مكتب المفوضية شكل خيبة أمل كبيرة حيث قام بإصدار بيانات تتماهى مع لغة الانقلابين وتتجنب الوضع الكارثي وحالات الانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها المليشيا الانقلابية؛ في قصفها وحصارها لمدينة تعز وتعمدها قصف الأحياء السكانية وقتل المدنيين وكلها جرائم ضد الإنسانية وترقى إلى جرائم حرب واضحة".

وأشار الأصبحي إلى "أن تغاضي مكتب المفوضية عن كل تلك الجرائم غير مقبول، حيث قامت المليشيات بقتل أكثر من 1560 مواطنا خلال الفترة القليلة الماضية في تعز. كما أن هناك 15 ألف جريح على الأقل حسب إحصاءات الجهات الطبية في تعز وهو رقم متحرك بحكم استمرار القصف على المدينة ومناطق مختلفة ويعاني معظمهم من إعاقات دائمة".

 

 

 

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