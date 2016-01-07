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النظام السوري يوافق على إيصال مساعدات إلى مضايا

7/1/2016

أهالي مضايا يموتون جوعا

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان الخميس تلقيه موافقة من الحكومة السورية لإدخال المساعدات الإنسانية في أقرب وقت إلى ثلاث بلدات سورية بينها مضايا المحاصرة في ريف دمشق.

وجاء في البيان "ترحب الأمم المتحدة بالموافقة التي تلقتها اليوم من الحكومة السورية بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى مضايا والفوعة وكفريا وتعمل على تحضير القوافل لانطلاقها في أقرب فرصة".

وأشعلت صور لجوعى وموتى في مضايا السورية مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تسربت صور ومشاهد من مأساة تعيشها هذه البلدة التي تقع في ريف دمشق، حيث تُجَوَّع المدينة ويُمنع دخول أي مواد غذائية لها، فحزب الله وقوات الأسد قد خطوا على جدرانها جملة نقلها ناشطون كانت بإمضاء "جنود الأسد"، تقول لأهل مضايا: "الجوع أو الركوع".

واقع فرض تداعياته على أغلب التعليقات على مواقع التواصل التي هالتها مشاهد بكاء رجال البلدة وهم يتوسلون اللقمة، في حين تداولوا صور أطفال البلدة قد جففت لحومَهم شدة الجوع، في مشهد أعاد -وفق مغردين- ذاكرة مجاعات أفريقيا ومشاهد الهياكل الحية، بعد أن ظنت البشرية أن هذه الحقبة قد انتهت دون رجعة.

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