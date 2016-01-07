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الصومال تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران

7/1/2016

اعتداء على السفارة السعودية في إيران/ أرشيفية

أعلنت الصومال الخميس قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وذكرت وزارة الخارجية الصومالية في بيان قرارها "قطع العلاقات الدبلوماسية" وأمهلت الدبلوماسيين الإيرانيين 72 ساعة لمغادرة البلاد.

وجاء في البيان "أن هذه الخطوة اتخذت بعد تفكير مطول وردا على تدخل جمهورية إيران المستمر في الشؤون الداخلية الصومالية" بدون إعطاء تفاصيل إضافية.

وبذلك تصبح الصومال خامس دولة عربية تقطع علاقتها بالكامل مع إيران بعد السعودية والبحرين والسودان وجيبوتي.

كما استدعت كلا من الكويت وقطر سفيريها لدى طهران كما خفضت الإمارات مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع إيران.

وكان إيرانيون هاجموا السفارة السعودية في إيران ،واقتحم أخرون قنصلية المملكة في مدينة مشهد على خلفية إعدام السعودية لنمر باقر النمر.

وبسبب هذا الاعتداء أعلنت السعودية عن قطع علاقاتها بالكامل مع إيران ومنع السفر إليها وقامت بطرد البعثة الدبلوماسية من السعودية واستدعت دبلوماسييها من طهران ،وتبعتها دول عربية أخرى.

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