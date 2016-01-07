الشاباك يزعم: تَراجُع العمليات الفدائية في ديسمبر

جهاز الشاباك الإسرائيلي

زعم جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، الخميس، أن تراجعاً ملحوظاً شهدته العمليات الفدائية الفلسطينية خلال ديسمبر الماضي.

ونقلت القناة العاشرة للنلفزيزن الإسرائيلي عن الشاباك قوله، "إن الشهر الماضي شهد انخفاضا ملحوظا في عدد العمليات الفدائية والهجمات إلى 246 هجمة مقارنة مع 326 في نوفمبر تشرين الثاني".

ووفقاً للبيانات، في ديسمبر كانون الأول قتل ثلاثة إسرائيليين وأصيب أكثر من 44 آخرين مقارنة مع عشرة قتلى و 58 جريحا في نوفمبر تشرين الثاني.

وادعت إحصائية الشاباك أنه بالضفة الغربية المحتلة كان هناك 194 هجمة مقابل 265 في نوفمبر، أما في القدس المحتلة فوقعت 43 هجمة مقابل 52 في نوفمبر.

وأشارت إلى أن عمليتين فدائيتين وقعتا في الأراضي المحتلة في ديسمبر، مقارنة بخمس عمليات طعن وقعت في نوفمبر، أوقعت 3 قتلى إسرائيليين في البلدة القديمة بالقدس والخليل.

وتوقع الشاباك وقوع عمليات فردية وتواصل الهجمات الفلسطينية في الفترة المقبلة.