افتتاح أول مستشفى جديد في غزة منذ 10 سنوات

افتتح في غزة الشهر الماضي مستشفى جديد استغرق بناؤه 5 سنوات.

يوفرالمستشفى وهو أول مستشفى يفتتح في القطاع منذ عشر سنوات, يوفر مساعدة يحتاج إليها بشدة نظام الرعاية الصحية الذي يواجه صعوبات في القطاع على أن يفتتح مركزان طبيان بتمويل أجنبي هذا العام.

وبعد قرابة خمس سنوات من البناء مع التأخير بسبب قتال وقيود على الواردات تفرضها إسرائيل ومصر افتتح المستشفى الإندونيسي أبوابه يوم 27 ديسمبر ويعالج منذ ذلك الحين أكثر من 250 مريضا يوميا.

وبني المستشفى على تلة خارج مدينة جباليا حيث يوجد أكبر مخيم للاجئين في غزة ويخدم 300 ألف شخص يعيشون في أقصى شمال القطاع الذي تضرر بشدة بسبب حرب مع إسرائيل عام 2014.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن القصف الجوي العنيف للقطاع المكدس بالسكان أسفر عن مقتل 2100 شخص معظمهم مدنيون كما تسبب في دمار واسع النطاق. وقالت إسرائيل إن 67 جنديا إسرائيليا وستة مدنيين إسرائيليين قتلوا في الحرب.

وقال معين المصري مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في المستشفى إن منظمة إندونيسية غير حكومية مولت المستشفى الذي تكلف بناؤه تسعة ملايين دولار وفيه 110 أسرة مقارنة بعدد الأسرة في المستشفى المحلي القديم وهو 62 سريرا فقط.

ويقول البنك الدولي إن قرابة مليوني شخص يعيشون في قطاع غزة ويوجد به نحو 30 مركزا طبيا توفر 1.3 سريرا في المتوسط لكل ألف شخص ، وبالمقارنة يوجد 3.3 سريرا في المتوسط لكل ألف شخص في إسرائيل و5.4 في المتوسط لكل ألف شخص في الاتحاد الأوروبي.

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن هناك عجزا في الأطباء بغزة خاصة المدربين والجراحين. وأضاف أن المصابين بأمراض خطيرة يجب أن يسافروا إلى إسرائيل أو مصر أو غيرهما إذا كانوا يحتاجون علاجا طبيا متخصصا.

وأشار القدرة إلى أن إسرائيل لا تسمح سوى بدخول المرضى المعرضة حياتهم للخطر وأن مصر تغلق معبرها الحدودي مع غزة في كثير من الأوقات مما يعرض حياة المئات للخطر.

ومستشفى الشفاء هو أكبر مستشفى في القطاع ويقع في وسط مدينة غزة وبه 750 سريرا. ويقع المستشفى على مساحة واسعة وكثيرا ما يفوق عدد المرضى قدرته مما يسفر عن عجز في الدواء والأجهزة وطاقم العاملين.