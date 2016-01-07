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اتهمها أطباء بالـ"تمارض" فماتت بعد طردها من المستشفى

7/1/2016

وفاة امرأة بسبب شك الأطباء أنها تتصنع المرض في كاليفورنيا

قال محامون إن امرأة من ولاية فلوريدا الأمريكية توفيت بعد اعتقالها لرفضها مغادرة غرفة الطوارئ في مستشفى ريفي لإحساسها بأنها مريضة وليست في حال جيدة ، وأشار المحامون إلى أن المرأة ربما كانت ستظل على قيد الحياة لو لم يتم اعتقالها. 

كانت باربرا دوسون (57 عاما) عانت من آلام في معدتها في مستشفى كالهون ليبرتي في بلدة بلاونستاون بولاية فلوريدا قبل خمسة أيام من عيد الميلاد لكن الأطباء فحصوها وأمروا بخروجها.

وعندما رفضت المغادرة اتصلت المستشفى بالشرطة التي قيدتها بالأصفاد واقتادتها للخارج حيث فقدت الوعي في ساحة انتظار السيارات بالمستشفى ‘وأعيدت دوسون إلى المستشفى لكنها توفيت بسبب تجلط الدم في رئتيها في اليوم التالي.

ودافع قائد شرطة بلاونستاون مارك مالوري عن موقف الشرطة قائلا إن مكتبه تعامل مع الحادث بشكل لائق وإنه استجاب لمطالب الأطباء في المستشفى.

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