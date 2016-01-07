اتهمها أطباء بالـ"تمارض" فماتت بعد طردها من المستشفى

وفاة امرأة بسبب شك الأطباء أنها تتصنع المرض في كاليفورنيا

قال محامون إن امرأة من ولاية فلوريدا الأمريكية توفيت بعد اعتقالها لرفضها مغادرة غرفة الطوارئ في مستشفى ريفي لإحساسها بأنها مريضة وليست في حال جيدة ، وأشار المحامون إلى أن المرأة ربما كانت ستظل على قيد الحياة لو لم يتم اعتقالها.

كانت باربرا دوسون (57 عاما) عانت من آلام في معدتها في مستشفى كالهون ليبرتي في بلدة بلاونستاون بولاية فلوريدا قبل خمسة أيام من عيد الميلاد لكن الأطباء فحصوها وأمروا بخروجها.

وعندما رفضت المغادرة اتصلت المستشفى بالشرطة التي قيدتها بالأصفاد واقتادتها للخارج حيث فقدت الوعي في ساحة انتظار السيارات بالمستشفى ‘وأعيدت دوسون إلى المستشفى لكنها توفيت بسبب تجلط الدم في رئتيها في اليوم التالي.

ودافع قائد شرطة بلاونستاون مارك مالوري عن موقف الشرطة قائلا إن مكتبه تعامل مع الحادث بشكل لائق وإنه استجاب لمطالب الأطباء في المستشفى.