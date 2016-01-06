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"نحلة" تؤخر إقلاع طائرة إندونيسية 4 ساعات !

6/1/2016

ذكرت الخطوط الجوية الإندونيسية "جارودا إندونيسيا" (الأربعاء) أن نحلة كانت مختبئة في جهاز لقياس السرعة الجوية في إحدى طائراتها قد تسببت في تأخر إقلاعها أربع ساعات.

وصرح المتحدث باسم جارودا ،بيني بوتاربوتار، بأن وجود النحلة داخل أنبوب بيتو، وهو جهاز خاص بقياس سرعات الهواء، أمس الثلاثاء تسبب في عطل في جهاز التحكم الإلكتروني في المحرك.

وقال بوتاربوتار إن "طاقم قمرة القيادة اكتشف المشكلة خلال إجراءات السلامة قبل الإقلاع".

وأضاف أنه " بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة ، قررنا تأخير الرحلة".

وأقلعت الطائرة من مطار كوالانامو بمدينة ميدان بعد أربع ساعات من الموعد الذي كان مقررا لها.

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