نادال لـ"مباشر": سأبقى على قدر عال من التنافسية

قال لاعب التنس الإسباني "رفائيل نادال إنه حريص على بذل المزيد من الجهد حتى يصبح في المستوى اللائق للتنافس المطلوب.

وأضاف نادال في تصريح خاص لقناة الجزيرة مباشر:" إنني سأبقى على قدر عال من التنافسية وأن أبذل قصاري جهدي فهذا هو الهدف الذي سأعمل عليه".

وتحدث نادال عن أولوياته في عام 2016 قائلاً: "سينصب إهتمامي في هذا العام (2016) على منافسات الفردي في كل البطولات التي سأشارك فيها".

وتمكن نادال، المصنّف الخامس عالمياً والثاني على البطولة، من التأهل أمس الثلاثاء، إلى ثاني أدوار بطولة الدوحة للفردي ذات الـ250 نقطة بعد فوزه على مواطنه بابلو كارينو بوستا.

وتغلب الإسباني على بوستا، بمجموعتين مقابل واحدة، بواقع 6-7 (5-7) و6-3 و6-1 في مباراة استغرقت ساعتين

وغادر رفائيل نادال منافسات الزوجي أمس الأول الاثنين بعد أن انهزم رفقه الإسباني الآخر فيرناندو فارداسكو أمام الثنائي الإسباني ألبرت راموس فينولاس و الروسي تايموراز غاباشفيلي ضمن منافسات الدور الأول في بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة لكرة المضرب.

وفاز نادال وفارداسكو بالمجموعة الأولى 7-6 لكنهما انهزما في المجموعة الثانية 4-6 ثم 9-11 في الـ" super tie break".

جدير بالذكر أن نادال هو صاحب الرقم القياسي لأكبر عدد من ألقاب الزوجي في بطولة قطر إكسون موبيل برصيد أربعة ألقاب.