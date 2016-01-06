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مليون و370 ألف لاجئ سوري في الأردن

6/1/2016

الأردن سجلت 40 ألف لاجئ سوري خلال 2015 – الأناضول

أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 40 ألف لاجيء سوري لديها خلال العام الماضي 2015.

وقالت نداء ياسين، المسؤولة في قسم العلاقات الخارجية لدى مكتب المفوضية السامية بالأردن، "إن عدد اللاجئين السوريين المسجلين رسمياً في الأردن هو 633.5 ألف لاجيء، "منهم نحو 40 ألفاً سجلوا العام الماضي".

وأضافت ياسين، أن "من دخلوا الأراضي الأردنية في 2015، بمعدل ثلاثة آلاف لاجئ سوري شهرياً".

وتابعت، "على الرغم من العدد الكبير للاجئين، إلا أن تراجعاً كبيراً طرأ على أعداد الداخلين إلى الأردن، مقارنة مع العام 2014، الذي شهد تسجيل 10 آلاف لاجيء و121 ألفاً شهرياً.

وأرجعت ياسين تراجع معدلات دخول السوريين إلى الأردن خلال العام الماضي، إلى أربعة أسباب مرتبطة بـ "قطع المساعدات وضعفها عن اللاجئين السوريين في الأردن من برنامج الغذاء العالمي، وغلاء المعيشة، وتوجه اللاجئين إلى الدول الأوروبية، والسبب الأهم والرئيس هو احتدام الصراع في بلادهم، الذي حال دون وصولهم إلى الحدود السورية الأردنية".

واظهر تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، أمس الثلاثاء، أن عدد السوريين في المملكة يبلغ حوالي 1.370 مليون لاجيء، يعيش منهم داخل مخيمات الايواء حوالي 115 ألفاً.

وأشار التقرير، أن احتياجات المملكة في العام 2015 لتغطية تكاليف استضافة هذا العدد من اللاجئين تم تقديرها بثلاثة مليارات دولار أمريكي، فيما بلغ مجموع ما التزمت به الدول المانحة لتمويل خطة الاستجابة خلال العام الماضي حوالي مليار دولار.

وتزيد الحدود الأردنية مع جارتها الشمالية سوريا عن 375 كم، يتخللها العشرات من المنافذ غير الشرعية، التي كانت وما زالت معابر للاجئين السوريين، الذين يقصدون أراضيه نتيجة الحرب المستمرة التي تشهدها سوريا منذ 2011.

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