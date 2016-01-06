مصادفة غريبة.. وفاة "كتيبة الإعدام" بأكملها وبنفس الترتيب!

المشهد من فيلم كتيبة الإعدام

مُصادفة أم قَـدَراً؟ .. أصيب رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بالدهشة بعدما تداولوا صورة لأحد مشاهد فيلم "كتيبة الإعدام" الذى شارك فيه الفنان الراحل ممدوح عبد العليم بصحبة زملائه من الفنانين الراحلين "معالى زايد، شوقي شامخ، نور الشريف".

ولكن الغريب في الأمر هو وقوفهم في الصورة بجانب بعضهم البعض وموتهم جاء بنفس ترتيب وقفتهم كما هم بالصورة من اليمين إلى اليسار! حيث يقف الفنان شوقي شامخ ثم معالي زايد ثم نور الشريف وأخيراً ممدوح عبد العليم الذى وافته المنية أمس إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وانهال الرواد بالتعليق على الأمر والدعاء للراحلين فقال أحدهم: "وكأن القدر اختار نهاية هؤلاء الفنانين بنفس ترتيب الصورة في فيلم كتيبة الإعدام".

وعلق آخر: "معقولة مجرد صدفة؟ أفيش فيلم كتيبة إعدام… يموت عاطف الطيب المخرج قبل الفنانين الأربعة اللي في الصورة.. ويموت كل واحد منهم من اليمين للشمال بنفس الترتيب.. شوقي شامخ معالى زايد نور الشريف ثم في النهاية ممدوح عبد العليم".

وقال آخر: "تحققت نبوءة وفاة ممدوح عبد العليم هو اللي كان عليه الدور وكده الصورة خلصت خلاص .. الله يرحمه".

جدير بالذكر أن الفنان ممدوح عبد العليم قد رحل مساء أمس الثلاثاء إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء قيامه ببعض التمارين الرياضية بأحد المراكز الرياضية بالزمالك وقد تم نقله إلى أقرب مستشفى للمركز وهو مستشفى الأنجلو إلا أنهم لم يتمكنوا من إسعافه ليرحل تاركًا خلفه ميراثًا ثريًا من أهم الأعمال الفنية.

وتوفي الفنان شوقي شامخ يوم الخميس 26 مارس 2009، عن عمر يناهز 59 داخل إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة إثر تعرضه لأزمة صحية شديدة، والتي اضطر الأطباء على إثرها لوضعه داخل غرفة العناية المركزة، ولم يعانِ من أي شكوى مرضية رغم المجهود الذي كان يقوم به أثناء تصوير دوره في الجزء الثاني من مسلسل "المصراوية" والذي تم توقفه فقط يومين وهي فترة مرضه.

ثم توفت الفنانة معالي زايد في 10 نوفمبر 2014 عن عمر يناهز61 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.

وتوفي الفنان نور الشريف، في 11 أغسطس 2015، عن عمر يناهز 69عاما، وذلك بعد صراع مع المرض.

وانتهت الصورة بوفاة الفنان ممدوح عبد العليم، والذى وافته المنية في إحدى صالات "الجيم" بنادي الجزيرة، وذلك 5 يناير لعام 2016.. وبهذا تكون قد توفت كتيبة الإعدام بأكملها وبنفس الترتيب!