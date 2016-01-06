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قطر تستدعي سفيرها من طهران وجيبوتي تقطع علاقاتها بإيران

6/1/2016

خالد بن محمد العطية وزير الخارجية القطري

استدعت الخارجية القطرية صباح اليوم  الأربعاء سفير دولة قطر لدى طهران على خلفية الاعتداءات على سفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة في طهران وقنصليتها العامة في مشهد.

 وفي نفس السياق انضمت جيبوتي إلى قائمة الدول التي قطعت علاقتها مع ايران لنفس السبب .

  وقال محمود علي يوسف وزير خارجية جيبوتي إن بلاده قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران يوم الأربعاء ردا على اقتحام محتجين إيرانيين السفارة السعودية في طهران.

واضاف  في تصريحات  لوكالة رويترز "قطعت جيبوتي علاقاتها الدبلوماسية مع إيران تضامنا من السعودية."

وبذلك تصبح جيبوتي رابع دولة عربية تقطع علاقتها بالكامل  مع ايران   بعد السعودية والبحرين والسودان

واستدعت الكويت سفيرها لدى طهران كما خفضت الإمارات مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع إيران.

وكان ايرانيون قد هاجموا السفارة السعودية في ايران ،وإقتحم اخرون قنصلية المملكة في مدينة مشهد على خلفية إعدام السعودية لنمر باقر النمر

وبسبب هذا الإعتداء اعلنت السعودية عن قطع علاقاتها بالكامل مع ايران ومنع السفر اليها وقامت بطرد البعثة الدبلوماسية من السعودية واستدعت دبلوماسييها من طهران ،وتبعتها دول عربية أخرى

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