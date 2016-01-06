قطر تستدعي سفيرها من طهران وجيبوتي تقطع علاقاتها بإيران

خالد بن محمد العطية وزير الخارجية القطري

استدعت الخارجية القطرية صباح اليوم الأربعاء سفير دولة قطر لدى طهران على خلفية الاعتداءات على سفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة في طهران وقنصليتها العامة في مشهد.

وفي نفس السياق انضمت جيبوتي إلى قائمة الدول التي قطعت علاقتها مع ايران لنفس السبب .

وقال محمود علي يوسف وزير خارجية جيبوتي إن بلاده قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران يوم الأربعاء ردا على اقتحام محتجين إيرانيين السفارة السعودية في طهران.

واضاف في تصريحات لوكالة رويترز "قطعت جيبوتي علاقاتها الدبلوماسية مع إيران تضامنا من السعودية."

وبذلك تصبح جيبوتي رابع دولة عربية تقطع علاقتها بالكامل مع ايران بعد السعودية والبحرين والسودان

واستدعت الكويت سفيرها لدى طهران كما خفضت الإمارات مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع إيران.

وكان ايرانيون قد هاجموا السفارة السعودية في ايران ،وإقتحم اخرون قنصلية المملكة في مدينة مشهد على خلفية إعدام السعودية لنمر باقر النمر

وبسبب هذا الإعتداء اعلنت السعودية عن قطع علاقاتها بالكامل مع ايران ومنع السفر اليها وقامت بطرد البعثة الدبلوماسية من السعودية واستدعت دبلوماسييها من طهران ،وتبعتها دول عربية أخرى