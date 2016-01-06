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قريباً.. تغريدة "تويتر" 10 آلاف حرف

6/1/2016
 

يعتزم موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إضافة ميزة جديدة تسمح بزيادة الحد الأقصى لأحرف التغريدات من 140 حرفاً الى 10 آلاف حرف.

وبحسب موقع Re/Code المتخصص بأخبار التكنولوجيا، يخطط "تويتر" لإطلاق الخدمة الجديدة في نهاية الربع الأول، لكنه لم يحدد موعداً نهائياً حتى الآن.

وقال الموقع إنّ "تويتر" لا ينوي التضحية بالشكل الحالي لعرض التغريدات حيث يجري اختبارات على تطبيق يعرض 140 حرفا التقليدية لكن يمكن من خلال النقر على التغريدة، توسيعها لقراءة باقي المحتوى.

وتمكن موقع التواصل الاجتماعي تحت قيادة جاك دورسي، وهو أحد الاعضاء المؤسسين الذي عاد كرئيس تنفيذي في أكتوبر الماضي، من جعل الموقع تفاعلياً أكثر.

فقد تمت إضافة ميزة Moments وخاصية التصويت وزر “شراء” في الأشهر القليلة الماضية، كما تمّ استبدال نجمة "المفضلة" بشكل قلي أحمر يعكس "الاعجاب".

يذكر أن "تويتر" رفع مؤخرًا عدد الأحرف المتاحة في قسم الرسائل الخاصة إلى 10 آلاف حرف وهو ما زاد التكهنات بإمكانية نقل هذه الميزة إلى التغريدات العامة.

ورغم رفض موقع "تويتر" الكشف عن الميزات الجديدة التي ينوي إضافتها، إلا أنّ بعض المغردين لا يحبذون فكرة زيادة عدد الأحرف، وقاموا بحملة اعتراض من خلال هاشتاغ #beyond140 بالتغريد بعبارة لا أو NO.

 

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