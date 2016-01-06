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فيديو.. نمساوي يفوز بمونديال العالم للتزلج المتعرج

6/1/2016

فاز النجم النمساوي مارسيل هيرشير ، بأولى سباقات بطولة كاس العالم للتزلج المتعرج 2016 اليوم الأربعاء في مرتفعات سانتا كاترينا الإيطالية

وسجل  هيرشير أسرع زمن في المحاولة الثانية متغلبا على منافسه هنريك كريستوفيرسين ليفوز بمنافسات الرجال للتزلج المتعرج.

هيرشير الذي كان في المركز الثالث بعد المحاولة الأولى في مرتفعات سانتا كاترينا أنهى السباق بمجموع دقيقة واحدة و54 ثانية و54 جزءا من المئة من الثانية.

وهذا هو الفوز السادس والثلاثين للمتسابق النمساوي في مسيرته الرياضية، وبفارق 21 جزءا حل في المركز الثاني كريستوفيرسين.

وبهذا الفوز تصدر هيرشير الترتيب العام بفارق خمس وثمانين نقطة عن صاحب المركز الثاني النرويجي اكسيل لوند سفيندال ، الذي لا يشارك في سباقات المتعرج.

 

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