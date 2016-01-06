فيديو .. مطاعم فرنسا مُلزمة بتسليم الزبائن بقايا طعامهم

منذ فترة طويلة كان من عدم "الاتيكيت" أن يطلب الزبون أن يأخذ معه ما تبقى من طعامه في مطاعم فرنسا، لكن تلك المطاعم ملزمة بذلك الآن وفقا لقانون جديد في البلاد يهدف إلى تقليل الهدر الغذائي.

القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري يشمل جميع المطاعم التي تبيع أكثر من 180 وجبة يوميا.

يهدف القانون إلى الحد من الهدر الغذائي حيث يهدر سنويا نحو 7 ملايين طن من المواد الغذائية تلقى في القمامة في بلد يعتمد 3.5 مليون شخص فيه وجبات مجانية من الجمعيات الخيرية.

وأطلق على الأكياس التي تلتزم المطاعم بتوفيرها لوضع بقايا الطعام فيها للزبائن اسم " le dogy bag" وهو ما أثار استياء طهاة يرون أن الاسم غير مناسب وأنه يوحي بأن الطعام للحيوانات .