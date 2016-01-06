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فيديو .. لاعب تنس يبهر الحكم والجمهور بروحه الرياضية

6/1/2016

فوجئ لاعب التنس الدولي ليتون هيويت بخصمه جاك سوك وهو ينبهه لإمكانية الاحتجاج على الحكم الذي احتسب إرسالا صحيحا، كضربة خارج الإطار، وبدا من ملامح بطل التنس الأسترالي الاستغراب لأن يقدم خصمه الأمريكي جاك ستوك، على تنبيهه، خصوصا أن إعادة الإرسال وعدم احتسابه كخطأ يقلص حظوظه في الفوز.

وقد أثار هذا السلوك الرياضي الذي حدث أثناء مباراة جمعتهما في كأس هوبمان أمس الثلاثاء استغراب الجمهور والحكم على وجه الخصوص، الذي قبل اعتراض ليتون هيويت وأمره بإعادة تنفيذ الإرسال من جديد، وقد أظهرت الإعادة بعد ذلك أن الكرة كانت داخل الملعب لصالح هيويت فعلا.

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