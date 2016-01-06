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فيديو.. كعكة مصنوعة من 38 ألف بيضة وتزن 10 آلاف كيلو

6/1/2016

نزل الآلاف إلى ساحة زكالو الرئيسية في مكسيكو سيتي لتناول شريحة من أكبر "كيكة" من نوعها، حسبما أفاد رئيس بلدية ميغيل المكسيكية، انخيل مانسيرا أمس الثلاثاء .

الكيكة أعدتها حكومة مكسيكو سيتي بالمجان للاحتفال بـ "عيد الملوك الثلاثة".

ويأتي "يوم الملوك الثلاثة" في السادس من يناير من كل عام، ويعرف أيضًا بيوم الظهور، وهناك اعتقاد بالكنائس الغربية أن أسماءهم "كاسبار وملخور وبالتازار"، وبحسب الرواية الإنجيلية، فقد شاهد هؤلاء الملوك الثلاثة في ليلة عيد الميلاد نجمًا ساطعًا، وتبعوه لبيت لحم؛ حيث وجدوا المسيح الطفل وقدموا له ذهبًا ولبنًا وتمرا.

وتزن الكعكة نحو عشرة آلاف كيلو جرام، وقال منظمو الحدث إنه تم استخدام نحو 5 آلاف كيلو من الدقيق و2600 كيلو من السكر و3 آلاف كيلو من الزبد ونحو 38 ألف بيضة في صنع الكعكة.

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