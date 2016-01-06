فيديو: الولايات المتحدة تؤكد التزامها بدعم حلفائها في آسيا

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ايرنست إن الولايات المتحدة ترغب في أن تتوافق أفعال كوريا الشمالية مع التزاماتها الدولية ، وأشار المتحدث إلى أن بلاده تؤكد على التزامها بحماية حلفائها في المنطقة .

وحول الملف الكوري الشمالي قال المتحدث إن الولايات المتحدة تبحث مع حلفاءها ما يمكن اتخاذه من تدابير للرد على التجاوزات الكورية الشمالية، وأن بلاده ستعمل على جمع أدلة إضافية حول طبيعة التجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية ، وأشار إلى أن كوريا الشمالية يعاني شعبها من فقر مدقع وعزلة دولية وإن ذلك جاء نتيجة ما وصفه بالإدارة الفاشلة لهذه الدولة .

وحول الوضع في سوريا أشار ايرنست إلى أن بشار الأسد لن يستطيع قيادة البلاد وإخراجها مما وصفه بالفوضى الحالية ، وأشار إلى أن من المستحيل تصور سيناريو يكون فيه الأسد قادرا على قيادة البلاد ، وأن المقبول هو رحيل الأسد عن السلطة و ترك الحرية للشعب السوري لاختيار قيادته ، وأكد أنه لا يمكن وضع جدول زمني معين لذلك حيث أن عملية إقرار السلام في سوريا هي عملية متواصلة ومستمرة ، وأنه لا يجب أن يجد الشعب السوري نفسه في محل الاختيار بين رئيس دموي وجماعات إرهابية ..

وأضاف جوش أيرنست أنه ما من إنكار أن روسيا والصين تلعبان دورا مهما في هذا الأمر ، وقال إن الصي لن تقبل أن تكون كوريا الشمالية دولة نووية ، وأشار إلى أن هذا الأمر تم الاتفاق عليه في واشنطن خلال زيارة الرئيس الصيني للولايات المتحدة قبل عدة أشهر .

وحول التدابير التي تسلكها الولايات المتحدة أشار المتحدث باسم البيت الأبيض جوش أيرنست إلى إنه يجب أن يتم إخبار الشعب الكوري الشمالي بضرورة الخروج من العزلة ومن الفقر الدقع الذي يعيشون فيه بسبب التجارب النووية ، وقال إن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع المجتمع الدولي بما فيها الصين بشأن الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع الدولي بشأن الملف النووي الكوري الشمالي .

وما من إنكار أن روسيا والصين تلعبان دورا مهما في هذا الأمر ، وقال إن الصي لن تقبل أن تكون كوريا الشمالية دولة نووية ، وأشار إلى أن هذا الأمر تم الاتفاق عليه في واشنطن خلال زيارة الرئيس الصيني للولايات المتحدة قبل عدة أشهر .

وحول التدابير التي تسلكها الولايات المتحدة أشار المتحدث باسم البيت الأبيض إنه يجب أن يتم إخبار الشعب الكوري الشمالي بضرورة الخروج من العزلة ومن الفقر الدقع الذي يعيشون فيه بسبب التجارب النووية ، وقال إن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع المجتمع الدولي بما فيها الصين بشأن الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع الدولي بشأن الملف النووي الكوري الشمالي .