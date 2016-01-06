شاهد: سعودي يستخدم "الانترنت" لزيادة الوعي "بالأفاعي"

عبر تقنيات الإنترنت و المقاطع المصورة ، يجتهد السعودي كامل بدوي لزيادة وعي مواطنيه بشأن الأفاعي في المملكة العربية السعودية التي تزخر تضاريسها وصحارىها بأنواع عديدة من الثعابين.

خبير الأفاعي السعودي كامل بدوي يأمل أن يُعَلم الناس كيف يتعرفون على أنواع الثعابين ويتعاملون معها ويميزون الأنواع السامة منها، بدوي الذي تشغل دراسة الثعابين جزءا ليس باليسير من حياته قال إن انشغاله بموضوع الثعابين بدأ حينما كان في الثامنة من عمره حين تعرض لأول مواجهة مع ثعبان في حياته.

و قال بدوي الذي يقدم برنامج (عالم الأفاعي) على يوتيوب إنه كان طفلا عندما رأى ثعبانا فقتلته عادي وفي اليوم الثاني عندما دخل المنزل قفز عليه تعبان من فوق الباب والتف على رقبته، فقال إنه ألقى به وعندما سأل والده قال له إن هذا الثعبان جاء لينتقم منه لأنه يسكن في نفس المنزل. ويقول بدوي إنه من وقتها صار هذا الموضوع محورا لاهتمامه وصار يبحث في هذا الأمر ليستمر هذا البحث أكثر من أربعين عاما وبعد أن نشر بدوي كتابا عن الثعابين في عام 1979 أعد سلسلة حلقات ينشرها على موقع يوتيوب على الانترنت تحت عنوان "عالم الثعابين". وفي ذلك البرنامج يرصد بدوي ويعرض أنواعا مختلفة من الثعابين وبعضها يحاول مهاجمته بينما ينخسها بعصى.

ويقول بدوي إنه يسافر الى منطقة صلاصل في السعودية في رحلات صيد للثعابين وإلى تركيا أيضا لتعليم مشاهديه بالأنواع المختلفة للأفاعي، حيث يغطي بدوي في برنامجه كل الموضوعات ذات الصلة بالثعابين ويمكن لمشاهديه أن يتعرفوا على الأماكن التي تتواجد فيها الثعابين وكيف يميزون بين انواعها بل وأيضا ، وكيف يصطادونها.

ويتمنى بدوي أن يُعَلِم الناس كيف يتعاملون مع الثعابين لاسيما كيفية التعامل مع عضاتها، كما يسعى لتوضيح تاريخ علاقة الناس بالثعابين ومكانتها في تاريخ وثقافة السعودية.

ومن الثعابين السامة في السعودية الكوبرا العربية التي يصل طولها الى 2.5 متر وأفعى الرمل المقرنة التي لها قرون فوق كل عين من عينيها.