شاهد..رونالدو يحتفي بزيدان في ريال مدريد على طريقته

أشرف زين الدين زيدان لأول مرة على تدريب فريق ريال مدريد كمدرب للفريق، وسط عدد من المشجعين الذين حرصوا على حضور التدريب.

خلال المران الذي حضره قرابة خمسة آلاف متفرج، رحب النجم الأول للفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بمدربه الجديد بطريقته الخاصة، وذلك بتسجيل هدف جميل تفاعلت معه الجماهير الحاضرة.

وكان رئيس نادي ريال مدريد فلورنينتو بيريز، أعلن أمس الاثنين 4 يناير/كانون الثاني، عن تعيين الفرنسي زين الدين زيدان مديرا فنيا لفريق كرة القدم وإقالة الاسباني رافاييل بينيتيز المدير الفني السابق، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر النادي والذي أكد فيه بيرز بأن زيدان أحد أبرز الأساطير التي لعبت لريال مدريد.

وقابل لاعبو فريق ريال مدريد تغيير المدرب الإسباني رافاييل بينيتيز بارتياح بالغ، عبروا عنه من خلال استقبال المدرب الجديد، زين الدين زيدان، بطريقة تليق بقيمته على المستوى الكروي، وتعكس الارتياح الكبير بعد تعيينه مدربا للفريق.

وكشفت وسائل إعلام إسبانية، بينها صحيفة "ماركا" الواسعة الانتشار، أن اللاعبين قابلوا تعيين زيدان مدربا جديدا بارتياح بالغ، بحكم أن أغلبهم لم يكن يتجاوب مع الطريقة والاستراتيجية التي كان يعتمد عليها بينيتيز إبان إشرافه على الفريق.

ويشار إلى أن مجموعة من لاعبي فريق ريال مدريد يعرفون جيدا طريقة اشتغال زيدان حينما كان ضمن الطاقم التقني للمدرب السابق أنشيلوتي، فضلا عن كونه تربطه علاقة كبيرة بالمهاجم كريم بنزيمة والمدافع فاران، اللذين كانا وراء نصحهما بالتوقيع في كشوفات الفريق الملكي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث بجدول ترتيب الليغا برصيد 37 نقطة بفارق 4 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد صاحب الـ41 نقطة وبرشلونة الوصيف بـ39 نقطة.