شاهد .. العربي: تدخلات إيران في الشؤون الداخلية مرفوضة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي إن الاعتداء على السفارة والقنصلية السعودية في طهران ضد كافة الاتفاقيات الدولية، مؤكدًا أنه أمر غير مقبول إطلاقًا، وضد كل قواعد الدبلوماسية الدولية.

وأضاف العربي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، لعرض حصاد الجامعة العربية خلال عام 2015 أن ما تقوم به إيران من التدخل في الشئون الداخلية أمر مرفوض تمامًا.

كما أشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أنه تم تمديد ميثاق الجامعة العربية، وسيتم إقراراه في قمة المغرب المقبلة، لافتًا إلى أنها تهدف إلى معايشة للأحداث الجارية حاليًا خاصة في مجال السلم والأمن.

وأوضح العربي أن مجلس الأمن هو الجهة المسئولة عن أمن وسلام العالم، مضيفًا أن التوتر في المنطقة يصب بطبيعة الحال في صالح إسرائيل وهى سعيدة بما يحدث.