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شاهد .. الجيش العراقي يحتفل بالذكرى الـ 95 لتأسيسه

6/1/2016

احتفل العراق بالذكرى الـ95 لتأسيس جيشه اليوم الأربعاء على خلفية مواصلة حملته ضد المجموعات المسلحة لتنظيم الدولة في محافظة الأنبار.

حضر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ووزير الدفاع خالد العبيدي مراسم وضع أكاليل من الزهور على قبر الجندي المجهول في بغداد، إحياءً لذكرى تأسيس الجيش العراقي في يوم 6 يناير عام 1921.

وتزامن الاحتفال بهذه المناسبة هذا العام مع طرد القوات العراقية، بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" من مركز مدينة الرمادي واسترجاع السيطرة على هذا المركز الإداري للمحافظة الأنبار.

وشارك المئات من الطلبة الشبان، الذين تخرجوا من الأكاديمية العسكرية في بغداد في موكب الاحتفال بيوم الجيش العراقي.

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