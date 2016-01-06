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سابقة عالمية أوكرانيا بلا كهرباء بسبب هجوم إلكتروني

6/1/2016
 

تسبب هجوم إلكتروني استهدف شبكة الكهرباء الأوكرانية في انقطاع التيار الكهربائي في غرب أوكرانيا في نهاية كانون الأول/ديسمبر كما أعلنت الثلاثاء مصادر محلية وشركة إيزيت للأمن المعلوماتي التي أكدت أنها "سابقة عالمية".

 

وقالت فرق ايزيت فرانس إن "الفيروس نشر بهجوم معلوماتي بإرسال ملف إيكسل خبيث" موضحة أنها رصدت الهجوم في حين كانت فرقها تراقب الفيروس منذ أشهر عديدة.

وفي 23 ديسمبر غرق قسم كبير من منطقة ايفانو-فرانكيفسك في غرب أوكرانيا في الظلام لساعات كما قالت شركة الكهرباء المحلية.

وأضافت الشركة أن هذا العطل حصل "بسبب تدخل أشخاص غير مرخصين في نظام التحكم عن بعد" واضطر الفنيون إلى إعادة التيار "يدويا".

وبعد ذلك أشارت الأجهزة الأوكرانية الخاصة إلى أنها عثرت على برامج خبيثة على شبكات عدة شركات كهرباء محلية" بحسب بيان.

واكد مصدر اوكراني قريب من الملف لوكالة فرانس برس أمس الثلاثاء "اكتشفنا فيروسا لم نرصده من قبل. تسبب الفيروس باضرار وتوقف النظام الالي عن العمل وانطفأت اجهزة الكمبيوتر".

وقالت ماريا ريمار ممثلة فرع الاجهزة الاوكرانية الخاصة في منطقة ايفانو-فرانكيفسك لوكالة فرانس برس "نحاول كشف ملابسات على الحادث. في الوقت الراهن لا يمكننا القول من يقف وراء ذلك ولا السبب".

 

ووفقا للباحثين في ايزيت استخدم القراصنة برنامجا معروفا ب"بلاك انرجي" لادخال برنامج كيل ديسك الخبيث الذي "يمتلك قدرات لتخريب انظمة صناعية".

 

واشار الخبراء مرارا الى سهولة تعرض انظمة معلوماتية تدير بنى تحتية ضخمة لهجمات الكترونية.

 

ورأت ايزيت ان "هذا الهجوم ساهم في تاكيد مخاوف الخبراء بان قراصنة المعلوماتية باتوا اقوى وان الهجمات المعلوماتية ستزداد في 2016".

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