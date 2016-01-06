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خيّاط صيني يأخذ مقاسات زبائنه بماسح ضوئي !

6/1/2016
 

يتميز متجر للخياطة في هونج كونج دون غيره من المتاجر  بأنه لا يستعين بالقياسات العادية بل بماسح ضوئي يعمل بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وهو الجهاز الذي يمكنه أخذ 120 من البيانات الخاصة بالعميل في أقل من عشر ثوان.

ويطلب الخياط من العملاء الاستعانة بالماسح الضوئي داخل غرفة تبديل الملابس المزودة بنحو 14 من أجهزة الاستشعار التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء ثمانية أمام العميل وستة خلفه.

ويطلب الجهاز من الزبون من خلال خدمة صوتية الوقوف في وضع الثبات في نقطة معينة ليقوم بأخد المقاسات في أقل من عشر ثوان.
 
وتنقل هذه البيانات -من قياسات الطول الى المحيط والزوايا- في الحال الى تطبيقات في جهاز كمبيوتر لوحي ليتم تنفيذ التصميم بدقة كاملة.
 

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