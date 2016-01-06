البث الحي
منوعات

العراق يعرض "الوساطة" بين السعودية وإيران

6/1/2016

وزير الخارجية العراقي – ابراهيم الجعفري

عرض العراق اليوم الأربعاء الوساطة بين السعودية وإيران لإنهاء حالة التوتر المتصاعدة بين الدولتين والتي جاءت  على خلفية قيام إيرانيين بمهاجمة السفارة والقنصلية السعودية بإيران بعد قيام السعودية بإعدام 47 شخصا متهمين بالإرهاب والتحريض من بينهم  نمر النمر

وقال وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في طهران أن مجلس الوزراء العراقي قرر التحرك لإنهاء التوتر بين إيران والسعودية " مشيرا إلى أنه لا يمكن للعراق أن يقف ساكتا وحياديا إزاء هذا التوتر الذي قد يثير تداعيات واسعة على حد قوله .

وأضاف الجعفري "لنا علاقة وطيدة مع الجمهورية الإسلامية وكذلك مع أشقائنا العرب لذلك لا يمكن للعراق أن يقف ساكتا إزاء هذه الأزمة."

وقطعت الرياض علاقاتها الدبلوماسية مع طهران وقامت بسحب دبلوماسييها من هناك وطردت الدبلوماسيين الإيرانيين  ،واتخذت البحرين و السودان الخطوة نفسها فيما خفضت الإمارات تمثيلها الدبلوماسي في طهران. فيما لم يصدر رد فعل رسمي سعودي على عرض العراق الوساطة.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي يترأس الحكومة  العراقية  قد عبر عن صدمته الشديدة لإعدام النمر ووصف الأمر بأنه انتهاك لحقوق الإنسان.

وكانت وكالة أنباء روسية قد نقلت عن مسئول بوزارة الخارجية الروسية قوله أن روسيا مستعدة للعمل كوسيط لحل الخلافات بين السعودية وإيران .ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المصدر الذي لم تذكره بالاسم" نحن كأصدقاء يمكننا أن نلعب دور الوسيط اذا طلب منا ذلك "

من جانبه كان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد أجرى اتصالات  هاتفية مع الأمير محمد بن سلمان  ولي العهد السعودي ووزير الدفاع و مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف من أجل تهدئة الأجواء بين الرياض وطهران  .

ويرى مراقبون أن الوساطة العراقية تأتي بسبب خوف بغداد من تأثير الخلافات بين السعودية وايران على الحملة الدولية ضد تنظيم الدولة

 

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

مصر: حبس رجل الأعمال البارز صفوان ثابت بتهمة "تمويل الإرهاب"

صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية (مواقع التواصل الإجتماعي)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)