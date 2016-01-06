السيسي في مقر المخابرات العامة قبيل ذكرى الثورة

الرئيس المصري

زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مقر المخابرات العامة المصرية، حيث عقد اجتماعاً مع رئيس الجهاز بحضور قيادات وأعضاء المخابرات العامة..

وناقش السيسي خلال الاجتماع -بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية- أهم التحديات التي تواجه مصر في المرحلة الحالية والتطورات المختلفة التي تشهدها وانعكاساتها على الأمن القومي المصري..

وصرح علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي استمع إلى عدد من تقديرات الموقف بالنسبة للتعامل الاستراتيجي مع التحديات المختلفة، ووجّه باستمرار العمل باجتهادٍ وتفانٍ لحماية مصر من المخاطر التي تحيق بها.

وجاء اجتماع السيسي مع قيادة المخابرات قبل أسابيع من ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير التي دعت قوى سياسية ونشطاء للتظاهر فيها للمطالبة بإسقاط النظام.

وكان الرئيس المصري، قال في كلمته خلال الاحتفال بذكرى "المولد النبوي" الشهر الماضي للداعين إلى التظاهر ضده:" "جئت بإرادتكم واختياركم، وليس رغماً عنكم"، وتابع متسائلاً: "لماذا تطالب مجموعة بثورة جديدة في 25 يناير؟.. هل تريدون أن تضيعوا هذا البلد، وتدمروا الناس والعباد؟"، وأضاف: "أنتم لستم بحاجة لأن تنزلوا."