البوتات.. تحديث جديد في "تلغرام"

التحديث الجديد يتيح استخدام الصور المتحركة والفيديو – رويترز

أطلقت الشركة الروسية المطورة لتطبيق المراسلة الفورية تلغرام تحديثاً جديداً للتطبيق يتيح استخدام الصور المتحركة ومقاطع الفيديو ضمن المراسلات بشكل أكثر يسراً وسهولة وأسرع من قبل، إلى جانب خدمة جديدة تسمى "البوتات أثناء الكتابة" (Inline Bots).

ووفق الشركة فإن التحديث الجديد يتيح إمكانية تحميل وإرسال الصور المتحركة بصيغة ".gif" بشكل أسرع بعشر مرات من السابق مع التشغيل التلقائي للصور (وإمكانية إيقافها عن طريق الإعدادات) إلى جانب إتاحة حفظ الصور المفضلة في قسم خاص مع الملصقات.

ويعود سبب السرعة المضافة إلى قيام فريق تطوير التطبيق بإعادة ترميز صور gif وتحويلها إلى صيغة mpeg4 التي تتطلب مساحة تخزين أقل بنسبة 95% من السابق للكمية والجودة ذاتها من الصور المتحركة.

أما التحديث الآخر والأهم فهو إضافة "البوتات أثناء الكتابة" وهي طريقة جديدة لإضافة محتوى البوت لأي محادثة.

والبوتات عبارة عن حسابات آلية خاصة بتلغرام، وقد أصبحت جزءا لا يتجزأ من التطبيق بالنسبة للعديد من المستخدمين، لكن الاتصالات باستخدامها ليست سهلة دائما، حيث كان يتوجب إرسال الرسائل بمحادثات منفصلة أو إضافتهم إلى المجموعات، لكن مع خاصية "البوتات أثناء الكتابة" أصبح بالإمكان استخدامها أداة في أي محادثة أو مجموعة أو قناة.

وكل ما يجب على المستخدم القيام به هو كتابة أحد معرفات البوت التالية في حقل الرسالة في أي محادثة: @gif أو @vid أو @wiki أو @bing أو @pic أو @imdb أو @bold متبوعة بالاسم المراد البحث بشأنه ليحصل المستخدم على نتائج فورية لإرسالها.

فمثلا عند كتابة gif cat@ سيحصل المستخدم على خيارات فورية من الصور المتحركة للقطط وعند اختيار إحداها سيتم إرسالها مباشرة إلى المرسل إليه. أما عند كتابة مثلا imdb batman@ فسيحصل المستخدم على عدد من أخبار الأفلام المتعلقة بالرجل الوطواط مستقاة من موقع "قاعدة بيانات أفلام الإنترنت" (آي إم دي بي) الشهير، وباختيار المطلوب يتم إرساله فورا إلى الشخص المعني.

وتشمل التحديثات الجديدة نسخة نظام أندرويد و"آي أو إس" ونسخة الويب لحواسيب سطح المكتب، مع وعود بوصول التحديث إلى هواتف ويندوز فون وحواسيب "ماك أو إس إكس" في أسرع وقت.