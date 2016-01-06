الاتحاد الأوروبي وروسيا يدينان التجربة النووية لكوريا

أدان الاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحفي ببروكسيل اليوم الأربعاء ما أعلنته كوريا الشمالية عن إجراء اختبار لجهاز نووي هيدروجيني مصغر اليوم الأربعاء.



وقالت فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن اختبار كوريا الشمالية "انتهاك خطير" لتعهد البلاد بعدم إنتاج سلاح نووي.



وقالت موجيريني في بيان في بروكسل "هذا العمل إذا تأكد فإنه سيمثل انتهاكا خطيرا للالتزامات الدولية بعدم إنتاج أو اختبار أسلحة نووية كما هو وارد في العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي."



وأضافت أن هذا سيمثل أيضا "تهديدا للسلم والأمن بمنطقة شمال شرق آسيا بأسرها."



وفي موسكو قالت وزارة الخارجية الروسية إنه إذا تأكد اختبار كوريا الشمالية قنبلة هيدروجينية فإن هذا سيكون انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.



من ناحية أخرى قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية "مثل هذه التصرفات من شأنها زيادة تفاقم الوضع على شبه الجزيرة الكورية وهو وضع مهيأ جدا بالفعل للمواجهات العسكرية والسياسية."



كانت كوريا الشمالية قد قالت إنها أجرت بنجاح اختبارا لجهاز نووي هيدروجيني مصغر اليوم الأربعاء وهو ما يمثل تقدما كبيرا في قدراتها الهجومية ويدق ناقوس الخطر لدى جيرانها.

و ناقش المؤتمر الصحفي أيضا قضية اللاجئين و تنسيق الجهود بين الدول الأوروبية في ضبط الحدود .