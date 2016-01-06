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إدانات دولية لتجربة "قنبلة هيدروجينية" بكوريا الشمالية

6/1/2016
صورة من التليفزيون الكوري الشمالي لوقائع التجربة

قالت كوريا الشمالية إنها أجرت بنجاح تجربة لقنبلة هيدروجينية، صباح الأربعاء.

و فور الإعلان عن التجربة، توالت الانتقادات الدولية فأدانتها واشنطن و سول و اليابان و أدانها مدير منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ووجه "دعوة لاستيقاظ" المجتمع الدولي.

وجاء إعلان التلفزيون الحكومي الكوري الشمالي عن التجربة بعد رصد زلزال بلغت شدته 5.1 درجة بالقرب من موقع معروف للتجارب النووية في وقت سابق اليوم.
 
وهذه هي التجربة النووية الرابعة التي تجريها الدولة المنعزلة التي تخضع لعقوبات أمريكية وعقوبات من الأمم المتحدة بسبب برامجها النووية والصاروخية.

و قالت كوريا الشمالية إنها ستواصل تعزيز برنامجها النووي لتحمي نفسها من سياسات الولايات المتحدة العدائية.
 
 وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية في بيان بعد أن أجرت كوريا الشمالية رابع تجربة نووية إنها لن تتخلى عن برنامجها النووي مادامت الولايات المتحدة تواصل ما سمته "موقفها العدواني".
 
 وقالت كوريا الشمالية أيضا إنها ستتصرف كدولة نووية مسؤولة وتعهدت بعدم استخدام أسلحتها النووية ما لم يحدث اعتداء على سيادتها. وقالت ايضا إنها لن تنقل قدراتها النووية إلي أطراف أخرى. 

 

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