أفغانستان تشكل وحدة عسكرية خاصة لقتال تنظيم الدولة

قوات أفغانية خاصة لقتال تنظيم الدولة

أعلنت الحكومة الأفغانية عن تشكيل وحدة خاصة من أجل مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية ، الذي زاد من نشاطه في ولاية "ننكرهار" شرقي البلاد.

وقال نائب وزير الدفاع الأفغاني "معصوم ستانيكزاي"، خلال زيارته الولاية بمناسبة بدء الوحدة عملها، إن "القوة المؤلفة من 750 عنصرًا ستحول ننكرهار إلى مقبرة لتنظيم الدولة قريباً"، مشيراً إلى أن القوات الجوية ستزيد من ضرباتها للتنظيم أيضاً.

ولفت ستانيكزاي إلى أن الوحدة المجهزة بأسلحة ثقيلة وعربات مدرعة تعد كافية لمكافحة داعش.

وظهر التنظيم في الأشهر الأولى من العام الماضي في ننكرهار، لكن الحكومة الأفغانية وقوات حلف الشمال الأطلسي (ناتو) لم تأخذ ذلك في البداية على محمل الجد، إلا أن الوقت المنقضي أظهر الخطورة الكبيرة والجديدة على أفغانستان المتمثلة في التنظيم.

وتشهد الولاية بشكل متكرر اشتباكات بين القوات الأفغانية وعناصر التنظيم، وأخرى بين حركة طالبان والتنظيم .

وكان قائد قوات الناتو في أفغانستان، " جون كامبل"، قال في وقت سابق إن تنظيم الدولة يشكل خطراً على أفغانستان، ويسعى لأن يستخدم ننكرهار كمركز له.

وكانت وسائل إعلام روسية قد أكدت وجود تعاون معلوماتي واستخباراتي بين حركة طالبان وروسيا في مواجهة تنظيم الدولة لمنع إنتقال عمليات التنظيم الي الحدود الروسية الافغانية ،ولكن الحركة نفت هذه الانباء في وقت لاحق

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