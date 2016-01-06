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أردوغان يدين الاعتداء على السفارة السعودية بطهران

6/1/2016

أدان أردوغان في كلمته خلال اجتماع عمد الأحياء بأنقرة الاعتداء على السفارة السعودية بطهران و قال إنه لا يجدر به أن يحدث،و قال إن إيران أعدمت الكثيرين و لم يتحدث أحد .

و أضاف "أن الدولة قامت  بـ 300 ألف عملية لمكافحة الإرهاب داخل وخارج تركيا و "استشهد"  تقريبا 300 فرد من عناصرنا الأمنية على حد وصفه.

و أضاف في كلمته مشيرا إلى حزب الأكراد " أنه يعارض حظر الأحزاب وهذا مبدأ، ولا يمكن حظرها، ومن يرتكب خطأ عليه أن يدفع ثمنه بشكل شخصي، وليس الحزب كله ، لن نسمح بتوفير الحماية لداعمي الإرهاب، بذريعة أنهم أعضاء مجلس الشعب أو البرلمان " على حد وصفه .

و قال أيضا أن "وزارتي الداخلية والقضاء يجب أن تتحركا لمحاسبة من يستغل موقعه لدعم الإرهاب ، المسؤولية لا تتعلق فقط بالحكومة أو رئيس الجمهورية، المسؤولية تتعلق بكافة الجهات السياسية في تركيا ."

و قال أيضا إن "المشاكل التي عاشها الشعب التركي خلال القرنين الماضيين لم تهزم إرادتنا، وما زلنا نقف على أقدامنا ، قمنا بـ 300 ألف عملية لمكافحة الإرهاب داخل وخارج تركيا واستشهد تقريبا 300 فرد من عناصرنا الأمنية " كما جاء على لسانه .

كما أدان الاعتداء على السفارة السعودية في طهران و قال إنه لا يجدر به أن يحدث ، و قال إن إيران أعدمت الكثير من الناس فلماذا لا يتحدث أحد عن ذلك ؟ " .

المصدر : الجزيرة مباشر
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