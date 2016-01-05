وفاة الفنان المصري ممدوح عبد العليم

الفنان الراحل

قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية بمصر، إن الفنان المصري ممدوح عبدالعليم، توفي مساء اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 60 عامًا، إثر أزمة قلبية، في مستشفى بالقاهرة.

ولد ممدوح عبدالعليم في 10 يونيو 1956، وحصل على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية..

بدأ "عبدالعليم"، مشواره الفني وهو طفل في برامج الأطفال بالإذاعة والتليفزيون، وتتلمذ على يد المخرجة إنعام محمد علي، ثم المخرج نور الدمرداش الذي قدمه وهو طفل صغير في مسلسل "الجنة العذراء" مع الفنانة كريمة مختار.

وفى عام 1980 بدأ مشوار التمثيل وهو شاب في مسلسل "أصيلة" مع الفنانة كريمة مختار أيضا – ثم توالت أعماله التليفزيونية – وفى عام 1983 بدأ التمثيل بالسينما في فيلم (العذراء والشعر الأبيض).

متزوج من المذيعة شافكي المنيري، حصل على جائزة أفضل وجه جديد عن فيلم، قهوة المواردي، وعلى جائزة البطولة المطلقة في فيلم "الخادمة" من مهرجان الإسكندرية وعلى جائزة أخرى عن فيلم «العذراء والشعر الأبيض»، ورغم كثرة أدواره في السينما، إلا أنه لم يحظ بنفس النجومية التي حصل عليها في التليفزيون.