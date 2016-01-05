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مائة اعتداء جنسي في كولونيا الألمانية ليلة رأس السنة

5/1/2016

شرطة ألمانيا تحقق في الاعتداءات/ أرشيفية

أدانت الحكومة الألمانية الثلاثاء ما لا يقل عن مئة اعتداء جنسي ارتكبت في مدينة كولونيا الألمانية خلال ليلة رأس السنة نسبتها الشرطة إلى رجال من أصول عربية أو شمال إفريقية، لكنها رفضت استخدام اللاجئين "كأدوات" في هذه القضية.

وقال وزير العدل الألماني هيكو ماس إن أشخاصا متورطين ارتكبوا اعتداءات أو قاموا بحماية الجناة مضيفا:" هذا شكل جديد من أشكال الجريمة المنظمة يجب التفكير في سبل مواجهتها".

وبحسب الشرطة فإن شهود عيان أكدوا أن مظهر المشتبه بهم يؤكد أنهم "عرب أو من شمال أفريقيا"  لكن وزير العدل حذر من أي استغلال لهذه القضية في النقاش حول تدفق المهاجرين إلى ألمانيا.

من جانبه قال وزير الداخلية توماس دي ميزيير إن المظهر الخارجي للمهاجمين "ينبغي ألا يؤدي إلى الاشتباه عموما باللاجئين الذين، بغض النظر عن أصلهم، يأتون إلينا طلبا للحماية".

وأعلنت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية تسجيل 90 شكوى صباح الثلاثاء، تراوح بين التحرش والاغتصاب من خلال عشرات الاعتداءات الجنسية والسرقات، وتتوقع تلقي شكاوى أخرى.

وهذه الاعتداءات التي ارتكبتها مجموعات من عشرين إلى ثلاثين شابا في حالة سكر قاموا بتطويق الضحايا، تركزت حول الكاتدرائية ومحطة قطار كولونيا المركزية، لكن الشرطة أشارت أيضا إلى عشرات الشكاوى في هامبورغ (شمال).

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