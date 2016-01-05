للمرة الرابعة .. روني أفضل لاعب في منتخب إنجلترا

واين روني

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الثلاثاء فوز مهاجم مانشستر يونايتد واين روني بلقب لاعب العام في منتخب إنجلترا للمرة الرابعة.

وكان روني قد حطم الرقم القياسي للأهداف مع المنتخب الإنجليزي رافعا رصيده إلى 51 هدفا، بعد أن كان الرقم القياسي السابق مسجلا لفترة طويلة باسم بوبي تشارلتون 49 هدفا.

وسجل روني سبعة من أهدافه في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أوروبا 2016 في فرنسا، والتي حقق فيها منتخب إنجلترا العلامة الكاملة بفوزه بمبارياته العشر.

ونال روني 37 في المائة من أصوات مشجعي المنتخب، ليفوز باللقب للمرة الرابعة بعد أعوام 2008 و2009 و2014.

ونال حارس ستوك سيتي جاك باتلاند لقب لاعب العام لفئة دون 21 عاما.

وسيتم تقديم جائزتي روني وباتلاند قبل مباراة إنجلترا وألمانيا الودية ببرلين في 26 مارس المقبل.