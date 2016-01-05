كيف سيُقلّص "تويتر" الهيمنة الذكورية البيضاء على وظائفه؟

موقع تويتر

أعلن موقع "تويتر" عن انضمام جيفري سيمينوف إلى فريقه، حيث سيتولى مسؤول شركة "آبل" السابق منصب نائب رئيس مسؤول عن التنوع والشمول لديه، وسيتولى مهامه في فبراير/شباط المقبل خلفاً لجانيت حويس التي شغلت المنصب مدة 6 سنوات متواصلة.

ومن المهام التي سيبدأ جيفري بالعمل عليها التخفيف من هيمنة الذكور وأصحاب البشرة البيضاء على الوظائف.

وتشير المعلومات إلى أنَّ الأميركيين من أصل أفريقي يشكلون 2% من القوة العاملة في "تويتر" حالياً، بينما يشكل الأمريكيون من أصل لاتيني 4%.

ولا تزيد نسبة النساء بين موظفي موقع التواصل الاجتماعي 1.3% وهو ما يضر الشركة بحسب أحد كبار مهندسي البرمجة السابقين لدى "تويتر".

ويستخدم نحو ربع الأمريكيين من أصل أفريقي ولاتيني الموجودين على الإنترنت تويتر، ما يتناقض مع غياب التنوع العرقي في صفوف العاملين في الشركة.

يذكر أن جيفري الذي شغل منصب مدير الإدماج والتنوع لدى "آبل" لأكثر من عامين، كان قد قاد أيضاً جهود التنوع والشمول العالمية في Morgan Stanley مدة 3 سنوات.