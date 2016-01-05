فيديو.. نجاة محافظ عدن الجديد من محاولة اغتيال

نجا محافظ عدن "عيدروس الزبيدي" الثلاثاء من محاولة اغتيال إثر تفجير استهدف موكبه ،أسفر عن مقتل أحد مرافقي محافظ لحج وإصابة آخرين.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر عبد العزيز منصور بأن موكب المحافظ الجديد كان يضم محافظ لحج إضافة إلى قائد شرطة عدن " شلال علي شايع" .

وأشار مراسل "الجزيرة مباشر" إلى أن حادثة الاستهداف تتشابه في أسلوب حادثة استهداف المحافظ السابق للمدينة اللواء جعفر سعد، مضيفا أن التفجير وقع أثناء مرور موكب الزبيدي بالقرب من مدينة إنماء في عدن.

وأكدت مصادر أمنية في المدينة أن سيارة ملغمة استخدمت في الهجوم, فيما تحدثت مصادر طبية عن إصابة ثمانية حراس ،في حين قال مصدر آخر إن عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق انفجرت في موكب المحافظ, وإن إطلاقا كثيفا للنار استهدف الموكب بعد الانفجار مباشرة.

ووفقا لمصادر أمنية, فإن المسؤولين كانوا عائدين من زيارة لمعسكر القوات الإماراتية التي تعمل في إطار التحالف العربي. وتعهد قائد شرطة عدن بعيد الهجوم بتطهير مناطق عدن ممن وصفهم بالإرهابيين.

وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي عين عيدروس الزبيدي محافظا جديدا لعدن خلفا للمحافظ السابق اللواء جعفر محمد سعد الذي اغتيل الشهر الماضي برفقة ثمانية من مرافقيه في تفجير بمنطقة التواهي بعدن. و أعلن تنظيم الدولة مسئوليته عن العملية.

وشهدت عدن في الأسابيع القليلة الماضية عمليات اغتيال استهدفت قياديين في المقاومة وقادة أمنيين, وفرضت السلطات قبل يومين حظر تجول ليلا بهدف استعادة الأمن في المدينة.